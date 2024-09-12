ВОЗ: на Украине около 10 млн человек имеют риск психических расстройств

На Украине около десяти миллионов человек имеют риск психических расстройств. Подробности рассказал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге, передает "Страна.
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