Исследованиях: майндфулнесс и трекинг шагов повышают мотивацию к физической активности

Новое исследование, проведенное Центром мотивации и изменения поведения Университета Бата (Center for Motivation and Behavior Change at the University of Bath), показало, что сочетание трекинга шагов с майндфулнесс-тренингом через мобильное приложение может значительно увеличить желание людей заниматься спортом.