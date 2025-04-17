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Исследованиях: майндфулнесс и трекинг шагов повышают мотивацию к физической активности

Новое исследование, проведенное Центром мотивации и изменения поведения Университета Бата (Center for Motivation and Behavior Change at the University of Bath), показало, что сочетание трекинга шагов с майндфулнесс-тренингом через мобильное приложение может значительно увеличить желание людей заниматься спортом.

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