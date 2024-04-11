Кадры землетрясения на Тайване, сходят мощные каменные лавины и заваливают машины

В интернете появились видеокадры чудовищного землетрясения на Тайване, которое привело к серьезным последствиям и многочисленным жертвам, стихия разбушевалась не на шутку, магнитуда толчков достигала 7,7 баллов по шкале.
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