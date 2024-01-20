Сэм Альтман планирует создать международную сеть по производству ИИ-чипов Г...

Сэм Альтман планирует создать международную сеть по производству ИИ-чиповГенеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) ведёт переговоры о привлечении многомиллиардных инвестиций для создания международной сети по производству ИИ-чипов.
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