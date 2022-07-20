Досужие мысли о гнусных советчиках

«Я разговаривал с этими людьми, которые называют себя экспертами… Они не эксперты ни в чем…» (c) Скотт Ритер… Собрал тогда главный заокеанский буржуин своих верных буржуинов, и спрашивает: — Ну что, буржуины, добились ли вы победы? — Нет, Главный Буржуин, — отвечает подозрительно пованивающий нерусским духом буржуин, похожий на обиженную ливерную колбасу, — мы этого Путина душили-душили… Санкции вводили-вводили, десять тысяч ввели, и совсем была уже наша победа, да примчались к нему на помощь мальчиши Петров да Баширов, а с ними мы никак не справимся… — То есть доллар все еще не по двести? — нахмурился главный буржуин.