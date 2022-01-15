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Эксперт Вехов рассказал, почему не нужно делиться персональными данными даже с сотрудниками супермаркетов

Эксперт Вехов рассказал, почему не нужно делиться персональными данными даже с сотрудниками супермаркетов

Кому-то из россиян мошенники звонят чаще, а кому-то — реже или не звонят вовсе. Из-за чего так происходит и каким образом не привлекать к себе лишнего внимания злоумышленников, рассказал профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им.

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