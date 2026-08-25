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Bild: Мерц подтвердил наличие улик по делу о дронах в аэропорту Лейпциг

Bild: Мерц подтвердил наличие улик по делу о дронах в аэропорту Лейпциг

Доказательствами, которые указывают на лиц, причастных к попытке атаки беспилотного летательного аппарата на аэропорт Лейпциг/Галле, располагает правительство Германии, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

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