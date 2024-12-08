Концерт в рамках Фестиваля Горковенко пройдет в Капелле Санкт-Петербурга

Центральное событие Фестиваля Горковенко пройдет 9 декабря в Капелле Санкт-Петербурга. Программа концерта включает редкие произведения Сергея Прокофьева и раритетную симфонию Сергея Рахманинова, сообщает пресс-служба мероприятия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии