Директор ЗАЭС допустил замену градирни после обстрела ВСУ

Демонтаж поврежденной беспилотником Вооруженных сил Украины градирни Запорожской атомной электростанции и строительство новой на ее месте возможны, если по результатам экспертизы окажется, что объект не подлежит восстановлению, сообщает ТАСС со…Демонтаж поврежденной беспилотником Вооруженных сил Украины градирни Запорожской атомной электростанции и строительство новой на ее месте возможны, если по результатам экспертизы окажется, что объект не подлежит восстановлению, сообщает ТАСС со… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More Демонтаж поврежденной беспилотником Вооруженных сил Украины градирни Запорожской атомной электростанции и строительство новой на ее месте возможны, если по результатам экспертизы окажется, что объект не подлежит восстановлению, сообщает ТАСС со…Демонтаж поврежденной беспилотником Вооруженных сил Украины градирни Запорожской атомной электростанции и строительство новой на ее месте возможны, если по результатам экспертизы окажется, что объект не подлежит восстановлению, сообщает ТАСС со… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More .
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