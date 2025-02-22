Отличается умом и сообразительностью: символический полет ворона сквозь эпохи

Культурная история ворона — третья монография из «животного» цикла французского медиевиста Мишеля Пастуро, ранее уже рассмотревшего символическое значение волка и быка, а в перспективе планирующего изучить лису, орла, оленя, осла и петуха как персонажей европейского «опорного бестиария».