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Отличается умом и сообразительностью: символический полет ворона сквозь эпохи

Отличается умом и сообразительностью: символический полет ворона сквозь эпохи

Культурная история ворона — третья монография из «животного» цикла французского медиевиста Мишеля Пастуро, ранее уже рассмотревшего символическое значение волка и быка, а в перспективе планирующего изучить лису, орла, оленя, осла и петуха как персонажей европейского «опорного бестиария».

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