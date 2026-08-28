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Царьград

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Людмила Малая сообщила об увеличении пенсий многодетным матерям

Людмила Малая сообщила об увеличении пенсий многодетным матерям

В Херсонской области около 650 многодетных матерей получили прибавку к пенсии от 1 до 3 тыс. рублей. Изменения связаны с новыми правилами учета ухода за детьми, которые вступают в силу с 1 января 2026 года.

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