Людмила Малая сообщила об увеличении пенсий многодетным матерям

В Херсонской области около 650 многодетных матерей получили прибавку к пенсии от 1 до 3 тыс. рублей. Изменения связаны с новыми правилами учета ухода за детьми, которые вступают в силу с 1 января 2026 года.
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