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В Мангистау 30 августа ожидаются дождь, гроза и сильный ветер

В Мангистау 30 августа ожидаются дождь, гроза и сильный ветер

На западе и севере региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре — высокая. В Актау также сохраняется чрезвычайная опасность, передает inAktau.

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