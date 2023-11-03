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Опубликовали расписание приема участников СВО и их семей в администрации Пензы

Мэрия Пензы разместила на своем сайте расписание, по которому в ноябре заместитель главы города, сотрудники военкоматов и других организаций будут проводить прием участников специальной военной операции и их семей.

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