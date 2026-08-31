Alexander Safonov, who was previously an assistant to Vladimir Zhirinovsky and became famous throughout the country thanks to the meme "Safonov, pay!", died in the SMO zone on August 28.
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