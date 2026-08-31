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The Eurasia Daily news agency

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Safonov, who became famous thanks to the meme with Zhirinovsky, died in the SMO zone

Safonov, who became famous thanks to the meme with Zhirinovsky, died in the SMO zone

Alexander Safonov, who was previously an assistant to Vladimir Zhirinovsky and became famous throughout the country thanks to the meme "Safonov, pay!", died in the SMO zone on August 28.

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