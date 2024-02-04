15 смешных переписок с очень оригинальными собеседниками

Оригинальность и уникальность у каждого своя, ведь и выделяться из толпы можно разным способом. Кто-то действительно выдающийся, умный и саркастичный, а кто-то оригинален даже в своей глупости, ну ладно, странности и наивности.
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