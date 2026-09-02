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Бейонсе уже носила их: почему кроссовки Isabel Marant снова стали модными

Бейонсе уже носила их: почему кроссовки Isabel Marant снова стали модными

Мода снова решила проверить нашу память на прочность. В гардероб возвращается вещь, которую еще недавно было принято считать безнадежно принадлежащей эпохе Tumblr, skinny jeans и первых it-girls, — кроссовки Isabel Marant на скрытой танкетке.

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