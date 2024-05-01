Полицейские посетили подшефный детский дом в поселке Ярославский Приморского края

В рамках социального проекта МВД России «Полиция на страже детства» сотрудники отдела МВД России по Хорольскому округу побывали в гостях у воспитанников подшефного КГКУ «Центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей поселка Ярославский».