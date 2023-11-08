Об отключении света с самого утра предупредили жителей одной улицы Уссурийска 9 ноября

Временное отключение электричества ожидается 9 ноября. С 08.00 до 17.00 часов света не будет по улице Трудовая, 1, 1а, 10, 12 Причина временного отсутствия электроснабжения у граждан, проживающих по данным адресам, — работы в трансформаторных подстанциях.