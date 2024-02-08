Гагаузия остается пророссийской, несмотря на давление Кишинева

На прошлой неделе, 2 февраля, жители Гагаузской автономии Республики Молдова отпраздновали 10-летие чрезвычайно важного для них события: в этот день в 2014 году состоялись два референдума – консультативный и законодательный.
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