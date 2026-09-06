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Царьград

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Профессор Тэцуо: СССР и Россия несут ответственность за Хиросиму и Нагасаки

Профессор Тэцуо: СССР и Россия несут ответственность за Хиросиму и Нагасаки

Японский академик возложил вину за американские ядерные удары 1945 года на Советский Союз и его правопреемницу Россию.

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Новый комментарий от пользователя
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Юна

Тогда япошкам не надо ныть по поводу Курильских островов! Не надо было вторгаться на Сахалин.  Красная Армия его освободила, заодно и Курильские острова забрала.😉 Сами виноваты!😄