Профессор Тэцуо: СССР и Россия несут ответственность за Хиросиму и Нагасаки

Японский академик возложил вину за американские ядерные удары 1945 года на Советский Союз и его правопреемницу Россию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ушёл в 26 лет. На...
- ВБ Депутат Роднина —...
- Миллиарды распиле...
Тогда япошкам не надо ныть по поводу Курильских островов! Не надо было вторгаться на Сахалин. Красная Армия его освободила, заодно и Курильские острова забрала.😉 Сами виноваты!😄
Дебил а не профессор