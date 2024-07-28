СМИ: радикальная организация призналась в диверсиях в Париже в день открытия ОИ

Французские следователи изучают электронное письмо, в тексте которого диверсия против Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) связывается с операцией ультралевых радикалов против проведения Олимпиады – 2024.
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