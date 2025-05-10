Лидер Северной Кореи назвал День Победы общим с Россией праздником

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал День Победы общим с Россией праздником. Об этом он заявил во время посещения посольства РФ в Пхеньяне 9 мая, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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