Видеозапись открытия Олимпийских игр в Париже была удалена с официального канала МОК

Во время церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже, которая состоялась 26 июля, было представлено несколько необычных элементов, которые вызвали резкую критику со стороны многих участников и наблюдателей.
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