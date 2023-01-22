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Улучшенная аэродинамика лайнера должна значительно снизить расход топлива и выбросы

Улучшенная аэродинамика лайнера должна значительно снизить расход топлива и выбросы

﻿﻿Улучшенная аэродинамика лайнера должна значительно снизить расход топлива и выбросы Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заключило партнерское соглашение с Boeing для разработки экологичного узкофюзеляжного самолета нового поколения.

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