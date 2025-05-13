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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Скиннер сыграл на ноль в 4-м матче серии с «Вегасом», отразив 23 броска. В предыдущих 3 играх в плей-офф вратарь «Эдмонтона» пропустил 15 шайб

Вратарь «Эдмонтона» был признан третьей звездой по итогам четвертого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (3:0, 3-1).

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