Трихолог Алина Овчинникова развеяла мифы об уходе за волосами

Дерматолог-косметолог, трихолог, кандидат медицинских наук и автор монографий по дерматологии, выпускница Тверской медицинской академии, ученица Королевского госпиталя имени королевы Марии в Лондоне, слушательница курсов в одной из лучших клиник в Сеуле Алина Овчинникова рассказала об ошибках и опасных интернет-рекомендациях о волосах, которые не надо применять на себе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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