Главы МИД России и Сирии обсудили совместные действия во внешней политике

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан бен Абдалла Аль Сауд обсудили на встрече на полях 76-й Генассамблеи ООН координацию действий двух стран по Йемену, Сирии и зоне Персидского залива.