Приднестровский оппозиционер заявил о намерении республики войти в состав России

Приднестровский оппозиционный деятель Геннадий Чорба заявил, что на съезде депутатов всех уровней 28 февраля будет озвучено желание Приднестровья присоединиться в состав Российской Федерации на основании результатов референдума о независимости, прошедшего в 2006 году.