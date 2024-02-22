Приднестровский оппозиционер заявил о намерении республики войти в состав России

Приднестровский оппозиционный деятель Геннадий Чорба заявил, что на съезде депутатов всех уровней 28 февраля будет озвучено желание Приднестровья присоединиться в состав Российской Федерации на основании результатов референдума о независимости, прошедшего в 2006 году.
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