В ХМАО - Югре полицейские поддержали акцию «Все для Победы!»

Сотрудники ОМВД России по г. Мегиону по просьбе военнослужащих, находящихся в зоне проведения Специальной военной операции, приобрели дизельный генератор, две коробки с рыбными консервами и передали в пункт сбора гуманитарной помощи для дальнейшей доставки бойцам.
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