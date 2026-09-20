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Датский министр обороны призвал черпать на Украине «вдохновение» для новых войн

Датский министр обороны призвал черпать на Украине «вдохновение» для новых войн

Поддержка и финансирование киевского режима в войне означает не только защиту Европы, но и безграничный доступ к опыту ведения современных войн.

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