Ставка на промышленность и металлы: опубликован новый доклад АПЭК

МОСКВА, 9 июля, ФедералПресс. В июне – начале июля 2026 года основным направлением федеральной политики в отношении регионов стала поддержка промышленного сектора, включая авиастроение, химическую отрасль и проекты по добыче редкоземельных металлов, о чем говорится в докладе Агентства стратегических и экономических коммуникаций (АПЭК) «Рейтинг влияния глав субъектов РФ.