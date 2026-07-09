Ставка на промышленность и металлы: опубликован новый доклад АПЭК

МОСКВА, 9 июля, ФедералПресс. В июне – начале июля 2026 года основным направлением федеральной политики в отношении регионов стала поддержка промышленного сектора, включая авиастроение, химическую отрасль и проекты по добыче редкоземельных металлов, о чем говорится в докладе Агентства стратегических и экономических коммуникаций (АПЭК) «Рейтинг влияния глав субъектов РФ.
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