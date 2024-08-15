Второй "Москва-сити". Бизнес-офис из стекла построят в Барнауле рядом с новым сквером

Проект, за которым стоит компания "Мария-Ра", рассмотрели на градсовете города Проект офисного центра в Барнауле на улице Балтийской Вторую очередь офисного здания из стекла и металла возведут в Барнауле на пересечении улиц Балтийской и Сергея Ускова рядом с новым сквером "Взлетный".