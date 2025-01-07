Как отремонтировать балку, если она начинает гнить? В помощь — рабочий метод С.Д.Даидбекова

Добрый день, уважаемые гости и подписчики моего канала! Сырость и промерзание — это и есть основная причина образования разрушающего гриба в узлах опирания деревянных балок на каменные стены и металлические элементы зданий.
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