FT: Европа опасается возможного отказа Трампа от антироссийских санкций

В Еврокомиссии озабочены тем, что избранный президент США Дональд Трамп может пересмотреть ряд указов своего предшественника Джозефа Байдена, включая решения по торговле и безопасности, а также по санкциям в отношении России, пишет Financial Times.
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