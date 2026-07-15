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Пить стало дороже: в Казахстане заметно выросли цены на напитки

Пить стало дороже: в Казахстане заметно выросли цены на напитки

В Казахстане за год заметно выросли цены на воду и безалкогольные напитки. По данным аналитиков, в июне 2026 года вода подорожала на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает inAktau.

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