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Царьград

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  • Ильдус Мамлеев
    Конечно наберёт, это будут 17-18 летние дети и женские батальоны. А с них какие вояки, "200-ых" будет ещё больше, всю...Инсайдеры слили п...
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    В Питере крыша для азербайджанцев сидит гораздо выше этого решалы в погонах.Дядя Турал больше...
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Декоммунизация до конца: Украина открыла новый "фронт" против салата "Оливье"

Декоммунизация до конца: Украина открыла новый "фронт" против салата "Оливье"

Для агитации украинцев была начата рекламная кампания.Жители Украины в соцсетях сообщают, что в интернете у них начала появляться реклама с призывами отказаться от празднования Нового года с салатом "Оливье" в пользу национальных блюд.

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