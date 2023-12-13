Декоммунизация до конца: Украина открыла новый "фронт" против салата "Оливье"

Для агитации украинцев была начата рекламная кампания.Жители Украины в соцсетях сообщают, что в интернете у них начала появляться реклама с призывами отказаться от празднования Нового года с салатом "Оливье" в пользу национальных блюд.
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