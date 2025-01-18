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Личный враг Алиева: Азербайджан истязает экс-главу Нагорного Карабаха Рубена Варданяна и фальсифицирует документы для суда над ним

Личный враг Алиева: Азербайджан истязает экс-главу Нагорного Карабаха Рубена Варданяна и фальсифицирует документы для суда над ним

БлокнотРУ Рубен Варданян – личный враг Ильхама Алиева. В свое время, когда Пашинян еще пытался урегулировать с Баку вопрос Нагорного Карабаха, президент Азербайджана поставил свое главное требование: снять с должности главы республики Варданяна.

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Комментарии
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Аршак Меликджанян
то ли ещё будет когда у власти такое дерьмо как пашинян, который просто продал ни за что Карабах, но ведь его выбрали и перевыбрали, и что то подсказывает что перевыберут и в 26г. так что сами сами..............
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9 час.
Людмила Свириденко
Был российским олигархом, стал армянским политиком!)) Никого ничего не смущает?
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6 час.
Анатолий Кузнецов
А стоит ли нам возмущаться действиями Алиева? Он на своей земле. Может поучиться у него кое-чему? Ведь учиться не стыдно, стыдно быть неучем. А то кормим наглецов- абхазов на халяву не понятно за что.
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3 час.

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