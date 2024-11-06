Мухаммаджон грозил пистолетом: мигрант решил проучить школьников

Просто надо казнить .. Без суда и всё успокоится

Виктор Онегин

Весь беспредел твориться от всепроникающей коррупции.Даже расшифровывать не буду, надоело. Без Путина,Бастрыкина ни чего ни где не решается по закону. Это же СИСТЕМА- деньги выше закона. А всё остальное -следствия.