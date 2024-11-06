ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Мухаммаджон грозил пистолетом: мигрант решил проучить школьников

Мухаммаджон грозил пистолетом: мигрант решил проучить школьников

Приезжие напали на девятиклассников, а потом предлагали деньги, чтобы забрали заявление из полиции.

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Комментарии
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Валерий Светлый
а статья о смертной казни спит...
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6 час.
yuriy ivanov
Просто надо казнить .. Без суда и всё успокоится
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3 час.
Виктор Онегин
Весь беспредел твориться от всепроникающей коррупции.Даже расшифровывать не буду, надоело. Без Путина,Бастрыкина ни чего ни где не решается по закону. Это же СИСТЕМА- деньги выше закона. А всё остальное -следствия.
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3 час.

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