PLOS One: в невесомости у мышей образуются отверстия на концах бедренных костей

Американские ученые NASA обнаружили тревожные последствия длительного пребывания в микрогравитации. Как оказалось, невесомость вызывает серьезные структурные изменения в костях, причем наиболее страдают те участки скелета, которые на Земле несут основную нагрузку.
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