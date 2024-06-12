Эксперт по финансам рассказал о вариантах хранения денег в валюте

Россиянам стоит провести диверсификацию своих накоплений, обратив внимание не только на рублевые инструменты, считает эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов.
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