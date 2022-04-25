Российская спецоперация опередила Киев на несколько часов

В ДНР заявили, что российская спецоперация опередила Киев на считаные часы. Как заявил в интервью РИА Новости командир добровольческого батальона Донецкой народной республики «Пятнашка» Ахра Авидзба, Киев долго готовил план наступления на Донбасс.