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Российская спецоперация опередила Киев на несколько часов

Российская спецоперация опередила Киев на несколько часов

В ДНР заявили, что российская спецоперация опередила Киев на считаные часы. Как заявил в интервью РИА Новости командир добровольческого батальона Донецкой народной республики «Пятнашка» Ахра Авидзба, Киев долго готовил план наступления на Донбасс.

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