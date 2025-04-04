❗️МЧС России: 83 ребенка погибли на пожарах с начала года Это жертвы безответственности взрослых, ведь чаще всего гибнут дети, оставшиеся одни.
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❗️МЧС России: 83 ребенка погибли на пожарах с начала года Это жертвы безответственности взрослых, ведь чаще всего гибнут дети, оставшиеся одни.