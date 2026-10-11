Человек выгоревший на работе

Человек выгоревший на работеУдивительная новость пришла на этой неделе из соседней страны. В Хельсинки самым обсуждаемым театральным проектом осени стал спектакль Sulikoо о последних годах Иосифа Сталина.
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