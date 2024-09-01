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В Краснодаре с 1 сентября изменился автобусный маршрут №46 и добавился №66

В Краснодаре с 1 сентября изменился автобусный маршрут №46 и добавился №66

Транспорт направят в северо-восточную часть города.В Краснодаре с 1 сентября продлили маршрут автобуса № 46.

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