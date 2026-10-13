«Вы и так много получаете»: США запрещают Киеву выдвигать условия для переговоров с РФ Американцы на встрече с украинской делегацией в Майами неожиданно объявили о приостановке санкций против российского дизельного топлива и передали жёсткое требование Трампа прекратить удары по российским НПЗ.