В Харькове прозвучали новые взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщили в украинских источниках. Удары по инфраструктуре Украины Вооружёнными силами России продолжаются, однако жильё и социальные объекты остаются вне зоны атак, утверждают официальные лица в Москве.