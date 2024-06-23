Дэймон Хилл: «Теперь в распоряжении Норриса есть машина, за рулем которой можно выиграть чемпионат»

Хилл оценил перспективы Норриса в борьбе с Ферстаппеном. Чемпион «Формулы-1» 1996 года считает, что «Макларену» удалось догнать «Ред Булл» по скорости и что Ландо Норрис вполне может побеждать Макса Ферстаппена – в том числе на предстоящем Гран-при Испании.