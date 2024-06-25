Третьяковская галерея запускает проект "Музей у вас дома" с помощью "Яндекса"

Компания “Яндекс” и Третьяковская галерея объявили о запуске инновационного проекта "Музей у вас дома", который позволяет пользователям устанавливать полотна из постоянной экспозиции Третьяковской галереи на свои смарт-телевизоры.
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