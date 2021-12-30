Разведка Украины фиксирует якобы прибытие российских военных на Донбасс

Будни мужчин. Все что нам интересно

По информации Главного управления разведки (ГУР) Украины, на территорию Донбасса якобы прибывают российские войска и боевая техника «для заполнения вакансий» по освободившимся ранее военным специальностям (артиллеристы, снайперы, разведслужбы и пр.