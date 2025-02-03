БлокнотРУ Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин настолько был шокирован высокопоставленным федеральным чиновником, что не смог смолчать.
«Мы, конечно, вам еще перезвоним, если нас завтра не убьют или не ранят»: Рогозина возмутил отдыхающий чиновник
Комментарии
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ВераВерная
Модераторы, Валентину видите? Так сделайте так, чтоб мы её не видели😈
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4 час.
Андрей Мельников
Ребята, если им ни куда не ездить, куда тогда деньжищи-то девать при таких доходах!
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3 час.
Анатолий Рябенко
После СВО провести денежную реформу с обменом денег в сумме на одного человека до пяти миллионов один рубль старых на один рубль новых а остальные деньги более пяти миллионов рублей и инвалюта аннулируются (сгорают кому не понятно). Такие личности как Греф, Миллер и др. попляшут на своих чемоданах с деньгами как черти в аду или сожгут свои чемоданы с деньгами на берегу реки.
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3 час.
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