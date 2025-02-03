«Мы, конечно, вам еще перезвоним, если нас завтра не убьют или не ранят»: Рогозина возмутил отдыхающий чиновник

Анатолий Рябенко

После СВО провести денежную реформу с обменом денег в сумме на одного человека до пяти миллионов один рубль старых на один рубль новых а остальные деньги более пяти миллионов рублей и инвалюта аннулируются (сгорают кому не понятно). Такие личности как Греф, Миллер и др. попляшут на своих чемоданах с деньгами как черти в аду или сожгут свои чемоданы с деньгами на берегу реки.